Militär : Feierliches Gelöbnis wird nach Gerolstein verlegt

Findet in Gerolstein und nicht auf dem Prümer Hahnplatz statt: Das Feierliches Gelöbnis des Informationsbataillon 281 wird verlegt. Foto (Archiv): Frank Auffenberg. Foto: Frank Auffenberg

Prüm/Gerolstein Das Feierliche Gelöbnis des Informationstechnikbataillons 281, das die Rekruten ursprünglich am Donnerstag, 12. März, um 15 Uhr auf dem Hahnplatz in Prüm ablegen sollten, wird verlegt. Es findet nun am gleichen Tag um 15 Uhr in der Kaserne in Gerolstein statt.