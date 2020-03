Politik : Ausschuss berät über „ Housing“

Bitburg (ma) Die „Housing Bitburg“ und die Erweiterung des Verbandsgebietes des Zweckverbands Flugplatz Bitburg ist eines der Themen, mit dem sich der Hauptausschuss des Verbandsgemeinderates Bitburger Land beschäftigt.

Das Gremium kommt am Mittwoch, 11. Februar, 17 Uhr, im Sitzungssaal des Ratshauses zusammen. Weitere Themen sind Änderungen des Flächennutzungsplans zum Beispiel mit der Ausweisung von Wohngebieten in Badem, für das Sondergebiet „Photovoltaik in Halsdorf, den Bereich „Dorfstraße 1“ in Wettlingen und „Gegen den Wiesen“ in Niederstedem. Auch geht es um die Dienstaufwandsentschädigung des hauptamtlichen Beigeordneten.