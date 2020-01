Ausstellung im Konvikt Prüm : Eifel-Momente und Krimilesung im Konvikt Prüm

Prüm Lauter besondere Motive: Die Ausstellung „L(i)ebenswert Heimat“ zeigt in Prüm 40 Bilder aus der Eifel.

Besondere Momente aus der Eifel, festgehalten auf 40 Bildern: Die Katholische Erwachsenenbildung lädt ein zur Eröffnung der Foto-Ausstellung „L(i)ebenswert Heimat“ mit Arbeiten von Regine Brühl und Michael Frangen. Die Vernissage ist am Sonntag, 5. Januar, 15 Uhr. Die Einführung in die Arbeit der Künstler übernehmen Dieter Hoffmann und Wolfgang Vierbuchen, Michael Frangen begleitet die Feier musikalisch an der Trompete.