GLAUBE : Frauen auf dem Pilgerweg

Daleiden (red) Der Pilgerweg der Frauen startet am Mittwoch, 5. Juni, um 17 Uhr in der Pfarrkirche in Daleiden und führt an diesem Tag zur Gedenkstätte für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges. Diese Pilgerstrecke steht unter dem Leitgedanken „Lasst uns gemeinsam singend, klingend und betend Frieden auf den Weg bringen“ und wird musikalisch begleitet von der Gitarrenprojektgruppe Vielsaitig der VHS Prüm unter Leitung von Therese Müller.

