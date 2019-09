Glückwunsch : Glückwunsch

Diamantene Hochzeit Anni und Rudi Thielen. Ortsbürgermeister Markus Gaspers und Beigeordneter Erwin Weber überbrachten die Glückwünsche der Gemeinde und des Landrates Joachim Streit. Willi Fink, Beigeordneter der VB Bitburger-Land, überbrachte die Glückwünsche des Verbandsbürgermeisters. Foto: TV/Markus Gaspers

Anni und Rudi Thielen haben im Juli das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit gefeiert. Anni und Rudi heirateten am 7. Juli 1959 standesamtlich in Oberweis und am 8. Juli 1959 kirchlich in Stockem.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Anni und Rudi haben Zeit ihres Lebens intensiv Landwirtschaft betrieben. Auch heute noch gehört Ihr Interesse diesem Beruf. Sie wohnen in Stockem auf ihrem Hof und sind gut umsorgt. Gesundheitlich eingeschränkt, nehmen sie trotzdem an den Geschehnissen im Ort lebhaft teil.