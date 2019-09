Ausstellung : Quirin-Ausstellung endet Sonntag

KYLLBURG Viele Besucher haben den Weg in das Kyllburger Haus des Gasten gefunden und sich dort die Ausstellung der historischen Exponate mit meist regionalem Bezug angesehen.

Sie heißt Agnes Piepers, ist 83 Jahre alt und lebte bis Mitte der 1950er Jahre in Kyllburg, heute in Duisburg. Ihre Mutter war Frieda Quirin (1899 - 1941), die jüngste Tochter von Joseph Quirin, die 1935 Johann Keil (1896 - 1947) aus Kyllburgweiler heiratete. Zufällig wurde für die Kyllburger Ausstellung ein Foto ausgewählt, das den Vater von Agnes Piepers anlässlich seiner Kommunion mit seinen beiden Brüdern zeigt. Joseph Quirin hat also das Kommunionfoto seines zukünftigen Schwiegersohnes aufgenommen. Hinzu kommt, dass sich das Foto im Kabinettformat, das von der heute noch vorhandenen Negativplatte angefertigt worden ist, im Besitz von Agnes Piepers befindet.

So endet am Sonntag also eine Ausstellung in Kyllburg, deren umfangreiche Vorbereitung von vielen Besuchern honoriert wurde und gleichzeitig geholfen hat, vergessene Informationen wieder zu beschaffen.