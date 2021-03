Kundgebungen in der Region gehen weiter : IG Metall ruft zum Streik in Weinsheim auf

Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Prüm-Weinsheim Im laufenden Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie in der Region Trier (der TV berichtete) gehen nun auch die Mitarbeiter der Firma Andreas Stihl AG & Co. KG Magnesium Druckguss in Weinsheim in den Warnstreik.

Die IG Metall Trier ruft sie für Freitag, 5. März, dazu auf.

Der Warnstreik soll laut IG Metall in Form einer Frühschlussaktion stattfinden, „um der Corona-Ansteckungsgefahr zu begegnen“. Das heiße: Jeder Beschäftigte sei aufgerufen, eine Stunde vor Schichtende seine Arbeit niederzulegen. Die IG Metall Trier will von 13 bis 15 Uhr mit einem Infostand vor Ort sein.