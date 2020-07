Bürger bringen Spielplatz in Schuss : Ran an den Zaun, rauf auf die Schaukel

Lichtenborn-Stalbach Einsatz im Schatten des Kirchleins: Im Lichtenborner Ortsteil Stalbach bringen Väter, Großväter und weitere Helfer den alten Spielplatz wieder in Schuss.

Also übernahm Peters die Paten-, also Pätterschaft, wie es in formal korrektem Eifeldeutsch heißen muss, geht in Vorlage und erhält dann später die Ausgaben erstattet.