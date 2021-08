TV-Reihe : Preist will für Familien und die Jugend attraktiv bleiben

Preist will für Familien und die Jugend attraktiv bleiben

Preist ist unser nächster Zwischenstopp bei unserer „Über die Dörfer“-Reihe

Im 750 Einwohnerort in der Fidei, deren Wahlspruch „Iwa Preist geht neist“ lautet, ist einiges im Gange. Zum einen ist die Gemeinde dabei, ein Neubaugebiet mit etwa 18 Baustellen „Bei der Kirch“, am Ende der Schulstraße, auf den Weg zu bringen.

Zu Verzögerungen kam es bei der Planung, weil man das Gelände auf historische Funde untersucht hatte. Gefunden wurde nichts, deshalb geht Ortsbürgermeister Dr. Edgar Haubrich davon aus, dass man zügig weiterkommt.„Wir haben Interessenten an Baustellen oder Häusern im Ort, aber es gibt auch welche, die gerne in ein Neubaugebiet wollen und wir möchten allen etwas anbieten können,“ so der Ortschef überzeugt.