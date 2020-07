Kommentar zum Thema „Müllstreife“ : Ignoranten und Egoisten

Spezialeinsatzkommando Müllabwehr, angetreten zum ehrenamtlichen Patrouillen- und Petzdienst! Wollen wir das? Irgendwie müffelt das doch nach Denunziantentum.

Das ändert aber nichts daran, dass es weiterhin viel zu viele Ignoranten und Egoisten gibt, die ihren Dreck in die Gegend knallen. In den Dörfern, in den Städten, im Wald, am Feldrand, auf der Straße. Was hilft? Nicht viel. Appelle werden genauso achtlos behandelt wie der Abfall. Wir ärgern uns einfach weiter. Und freuen uns über jeden Menschen, der das Prinzip „Abfalleimer“ verstanden hat. Und danken denen, die anderer Leute Unrat wegmachen.