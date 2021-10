Kommunalpolitik : Eifel-Dorf Malberg sucht einen neuen Dorfchef

Malberg Der Gemeinderat Malberg wählt am Montag, 25. Oktober, einen neuen Ortsbürgermeister. So sich denn einer findet. Denn zuvor war offenbar kein Wahlvorschlag eingegangen und Kandidaten sind zumindest der Verbandsgemeinde Bitburger Land laut Pressesprecherin Anna Sadowsky keine bekannt.

Somit gibt es derzeit noch drei Gemeinden im Eifelkreis ohne Ortsbürgermeister. Seit der letzten Kommunalwahl 2019 waren es noch zehn. Einige Orte waren seitdem also erfolgreich bei der Suche. Neben Malberg haben sich nur in Roth an der Our und in Peffingen, die beide in der Verbandsgemeinde Südeifel liegen, noch immer keine Interessenten gefunden. Am Ruder sind dort somit die Beigeordneten René Dichter beziehungsweise Andreas Abs.