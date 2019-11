Soziales Engagement : Neun Schulen decken den Tisch mal anders

Gerolstein/Daun Das Netzwerk von Religionslehrern hat seine erste Aktionswoche unter dem Motto „Tischlein, deck Dich 2.0“ absolviert. Auf dem Programm standen unter anderem Projekte zu Themen wie Erntedank, Nachhaltigkeit, Gemüseanbau und fairer Handel. Und neue Kontakte wurden auch gesammelt.

Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Entsprechend vielfältig waren die Projekte, die die Religionslehrer an neun Schulen im Landkreis Vulkaneifel mit Klassen und Gruppen in ihrer Projektwoche realisiert haben.

Jungen und Mädchen der Grundschule Üxheim sammelten Lebensmittel für die Dauner Tafel. Schüler der Drei-Maare-Realschule plus Daun wiederum backten 500 Muffins, um den Kunden der Tafel das Warten auf die Ausgabe zu versüßen. Die Gruppe vom Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun beschäftigte sich mit dem Thema fairer Handel und die Kinder von der Grundschule Neroth gingen in Theorie und Praxis der Frage nach, was „gesundes Essen“ ist, während die Birresborner Grundschüler erforschten, wie „Erntedank“ früher gefeiert wurde – und welche Bedeutung das Fest heute hat.

Allein in Gerolstein beteiligten sich vier Schulen an der Aktionswoche. Drittklässler des Hubertus-Rader-Förderzentrums (HRF) schenkten den Besuchern des Seniorencafés im Mehrgenerationenhaus ein Spiellied zum Thema Herbst. An der Grund- und Realschule plus standen im zweiten und im fünften Schuljahr „Hermänner“ im Mittelpunkt; das sind Brote und Kuchen aus Sauerteig, der angesetzt, gefüttert und gebacken wurde.