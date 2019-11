Freizeit : Initiative wehrt sich gegen Sauna-Schließung

Irrel Als im August vom Leiter der Südeifelwerke das endgültige „Aus“ der Sauna im Hallenbad Irrel verkündet wurde, hat sich spontan eine Interessengemeinschaft zusammengefunden, um für den Erhalt der Sauna zu kämpfen.

Die Saunagäste hatten zu einer Unterschriftensammlung aufgerufen, um ihr Anliegen zu untermauern. Unter der Überschrift: „Hallenbad und Sauna gehören zusammen – Ich bin für den Erhalt der Sauna in Irrel!“ haben 300 Unterzeichner votiert. Elisabeth und Siegfried Scheid haben die Unterschriften nun an den Bürgermeister der VG Südeifel, Moritz Petry, übergeben. In einem beigefügten Schreiben wurde unter anderem der Standpunkt der Unterzeichner noch einmal dargelegt, mit der Bitte an Petry, die Initiative der Saunagäste zu unterstützen.