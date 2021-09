Stadtentwicklung : Agentur entwickelt Leitkonzept für das Bitburger Stadtmarketing – Bürger können online mitmachen

Bitburg Die Entwicklung eines Leitkonzepts für das Bitburger Stadtmarketing nimmt Fahrt auf. Das Kölner Büro der Agentur CIMA hat eine Online-Bürgerbefragung freigeschaltet um zu ermitteln, wie sich die Brauereistadt in Zukunft entwickeln soll.

Leerstände in der Innenstadt, ein geplantes aber noch nicht gebautes Einkaufszentrum, eine erneute Bewerbung für eine Landesgartenschau und letztlich gleich zwei große Konversionsflächen, die noch voran gebracht werden müssen – die Stadt Bitburg hat auch in Zukunft noch einiges zu tun. Doch wo soll die Reise genau hingehen? Was hat Vorrang? Was kann warten und was wünschen die Bürger eigentlich für die Zukunft ihrer Heimat? All diese Fragen sollen in einem Leitkonzept für das zukünftige Stadtmarketing geklärt werden.