Umweltschutz : Orenhofener sammeln Müll an Straßen und Wegen

Mehr als 30 Einwohnerinnen und Einwohner haben in Orenhofen an der Landstraße Richtung Schönfelder Hof und Auw an der Kyll, an der Kreisstraße Richtung Zemmer und Speicher sowie an Feld- und Waldwegen Müll eingesammelt. So kamen im Lauf der Woche etliche gefüllte Müllsäcke zusammen. Foto: Wolfgang Horn Foto: Wolfgang Horn