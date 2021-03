Dorfentwicklung : 74 Bäume für das neue Baugebiet in Orenhofen

74 Bäume für das neue Baugebiet in Orenhofen

Rund ums Neubaugebiet in Orenhofen soll es grün bleiben. Foto: tv/Wolfgang Horn

Orenhofen Die Gemeinde hat als Kompensation für die neuen Häuser „Auf Baul“ etwas für den Naturschutz getan.

Wer Landschaft versiegelt, muss einen Ausgleich schaffen. So will es das Gesetz. Als Kompensation für die vielen neuen Häuser „Auf Baul“ haben die Orenhofener daher rund um das Neubaugebiet Bäume pflanzen lassen. Um genau zu sein: 74 Stück.

Silberlinden, Platanen, Kastanien, Walnuss, Ebereschen, Feldahorn und Spitzahorn schlagen jetzt ihre Wurzeln am Ortsausgang in Richtung Hosten. Aber auch Obstbäume wie Kirsche, Birne, Mirabelle, Apfel und Reineclaude wurden gesetzt und Misteln von alten Riesen entfernt.

Was jetzt noch fehlt „Auf Baul“, ist ein kleiner Spielplatz in der Mitte des Grünstreifens. Dafür hatte sich der Gemeinderat Orenhofen in einer vergangenen Sitzung schon ausgesprochen, nachdem Eltern der Gemeinde dies vorgeschlagen hatten.