Polizei geht Hinweisen nach : Eifeler Reh-Mörder ist noch immer nicht gefasst

Sülm Etliche Hinweise zu den rätselhaften Reh-Funden im Bitburger Land sind inzwischen bei der Polizei Bitburg eingegangen. „Wir haben Anrufe und E-Mails aus ganz Deutschland erhalten“, sagt Dienststellenleiter Christian Hamm auf TV-Anfrage.

Was treibt den Eifeler Reh-Mörder an?

Ein weiteres Wild mit abgeschnittenen Läufen wurde in einem Müllsack bei Dahnen (Verbandsgemeinde Arzfeld) geborgen. Dort glauben die Ermittler aber wegen der Entfernung und dem völlig anderen Tatmuster nicht an einen Zusammenhang (der TV berichtete). Polizei und Jäger sind sich vielmehr einig: „Hier war ein Wilderer am Werk.“