Förderung von Naturwissenschaften : Einziger „Jugend forscht“-Regionalwettbewerb in Präsenz in Rheinland-Pfalz in Bitburg ausgerichtet

Bitburg Die regionalen Wettbewerbe von „Jugend forscht“ haben begonnen. In Bitburg haben 34 junge Forschungsinteressierte einer Fachjury ihre Projekte vorgestellt – die zeigte sich begeistert.

Die Wissenschaften haben es aktuell nicht unbedingt leicht – ziemlich laut brüllen Skeptiker gegen fundierte wissenschaftliche Fakten an. Die Thesen die sie vertreten können teils nicht schräg genug sein. Mal wird behauptet die Erde sei flach, dann wieder zweifeln „kritische Denker“ die Existenz des Masern-Virus an. Was kann man gegen solchen Aberglauben machen? Aufklären. Und wann sollte das passieren? So früh wie möglich. Genau hier setzt der seit 1966 ausgerichtete Wettbewerb „Jugend forscht“ an (siehe Info). 34 neugierige junge Leute trafen sich am Donnerstag in der St. Matthias-Schule unter dem Motto „Zufällig genial“ zum diesjährigen Regionalwettbewerb. Im freundschaftlichen Wettkampf ließen sieinsgesamtt 20 Forschungsprojekte von einer Fachjury beurteilen.

Unterstützt und organisiert wurde die Veranstaltung auch in diesem Jahr von der Bitburger Brauerei, die als Patenunternehmen ihr 50-jähriges Jubiläum feiern durfte. „1972 nahm mein Patenonkel Dr. Hanns Simon, damaliger Geschäftsführer der Bitburger Brauerei, erstmalig das Amt des Patenbeauftragten für ‚Jugend forscht‘ an und übergab es einige Jahre später an meinen Vater Dr. Thomas Niewodniczanski, der es mit genau so viel wissenschaftlicher Begeisterung vorantrieb“, erklärt Jan Niewodniczanski, Geschäftsführer Technik und Umwelt der Bitburger Braugruppe.

Info Nachwuchsförderung seit 1966 Jugend forscht ist Deutschlands bekanntester Nachwuchswett- bewerb zur Förderung der Forschung. Ziel ist, Jugendliche für Mathematik, Informatik, Natur- wissenschaften und Technik zu be- geistern, Talente zu finden und zu fördern. Der Wettbewerb geht auf eine Idee des Verlegers Henri Nannen von 1965 zurück. 1966 ging der Wettbewerb in die erste Runde. Veranstalter des alljährlich stattfindenden Wettbewerbs Jugend forscht ist die Stiftung Jugend forscht e. V. Pro Jahr gibt es bundesweit 120 Wettbewerbe. Teilnehmen können Jugendliche ab der vierten Klasse bis zum Alter von 21 Jahren. Wer mitmachen will, sucht sich selbst eine Fragestellung für sein Forschungsprojekt. Den Gewinnern winken Geld- und Sachpreise.

Wettbewerbsleiter Oberstudienrat Dr. Marc Bauch resümiert: „Wir sind sehr dankbar für die langjährige Patenschaft und freuen uns auf viele weitere faszinierende Wettbewerbstage in Bitburg. Mein Dank gilt auch der St. Matthias-Schule, die uns in letzter Minute ihre Turnhalle zur Verfügung gestellt hat. Nur so war es möglich, dass dieser Wettbewerb als einziger in Rheinland-Pfalz in Präsenz stattfinden konnte.“

Auch wenn die Feierstunde ausfallen musste und die Veranstaltung, nicht wie in den Vorjahren für die Öffentlichkeit zugänglich war, sorgten die 34 Teilnehmer für große Begeisterung bei allen Anwesenden: „Jedes Jahr aufs Neue bin ich beeindruckt von den genialen Projekten der Jugendlichen aus der Region. Sie demonstrieren, wie vielfältig und spannend die MINT-Bereiche sind“, so Niewodniczanski.