Glaube : Kircheninitiative: Statt einer Messe ein Geschenk

Schwirzheim Die Kircheninitiative „passend anders“ hat coronabedingt ihren Gottesdienst am Sonntag, 7. Juni, abgesagt. Trotzdem wollen die Mitglieder etwas für die Gläubigen tun und basteln deshalb Geschenktüten mit Gebet- und Liedtexten, einer Kerze, einem „süßen Gruß“ und einem Gedanken-Impuls der ursprünglich gebuchten Predigerin Hildegard Cremer.

Das Team lädt dazu ein, sich eine solche Tüte abzuholen: in der Kirche in Schwirzheim und in der Basilika in Prüm. An beiden Orten liegt das kleine Geschenk von Sonntag an zur Abholung bereit.