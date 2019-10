Fachtagung : Starke Frauen im ländlichen Raum

Schwirzheim (red) Unter dem Titel „Starke Frauen im ländlichen Raum – kompetent und unverzichtbar für die ländliche Entwicklung“ lädt die Akademie Ländlicher Raum (ALR) zusammen mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Eifel am Dienstag, 22. Oktober, von 9 bis 16 Uhr ins Gasthaus Kostisch zu einer Fachtagung mit verschiedenen Vorträgen nach Schwirzheim ein.

Frauen im ländlichen Raum nehmen die vielfältigsten Aufgaben für den ländlichen Raum wahr.Sie leisten unverzichtbare Arbeiten im sozialen und politischen Geschehen, in Bürgerbeteiligungsprozessen sowie in der Integrationsarbeit neuer Mitbürger. Oft wird der Stellenwert dieser „starken Frauen“ nicht nur von den „starken Männern“ im ländlichen Raum unterschätzt. Bei dieser Veranstaltung geht es nun darum, eine Auswahl aus dem Spektrum der Leistungen starker Frauen für die ländliche Entwicklung sowie Handlungsempfehlungen aufzuzeigen.

Die Teilnahme kostet inklusive Mittagessen, Erfrischungsgetränken und Tagungsunterlagen 40 Euro pro Teilnehmer. Eine vorherige Anmeldung ist bei der ALR-Geschäftsstelle in Simmern per Fax an 0671/92896-539 erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06761/9402-38 oder per E-Mail an alr@dlr.rlp.de sowie im Internet auf der Homepage www.landschafft.rlp.de