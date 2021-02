Bildung : Tag der offenen Tür ganz individuell

Unter Hygienevorschriften in Absprache mit dem Gesundheitsamt gab es einstündige Einzelführungen durch das Schulgebäude. Am Infostand: Biologielehrer Clemens Hackenberg (links). Foto: Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm

Prüm (red) Während sonst Projekte, Mitmach­aktionen und Musikbeiträge im Vordergrund standen, fand der traditionelle Tag der offenen Tür an der Prümer Kaiser-Lothar-Realschule plus in diesem Jahr coronagerecht statt.

Physiklehrer Daniel Jacobs informiert über das schuleigene Wahlpflichtfach TZE.