Kunst in der Eifel : Nadja Hormisch stellt in Pronsfelder Galerie aus

Pronsfeld/Waldorf Textile Kunst und Texte von Nadja Hormisch unter dem Titel „Eifelkind, neu aufgestellt“ ist zurzeit in der Galerie „Alte Post“ in Pronsfeld zu sehen.

„Die will ich haben“: An diesen Gedanken erinnert sich Mechthild Waxweiler noch genau. Die Kunstpädagogin am Vinzenz-von-Paul-Gymnasium in Niederprüm fasste ihn, als sie Nadja Hormischs Ausstellung mit dem Titel „Eifelkind“ vor drei Jahren in der ehemaligen Klosterkirche der Propstei Buchholz bei Burgbrohl (Landkreis Ahrweiler) besuchte und von den Themen und der Schönheit der Arbeiten überaus angetan war. Seinerzeit nahm nämlich zuhause in Pronsfeld Mechthild Waxweilers eigenes Projekt gerade Gestalt an: der Umbau des Elternhauses ihrer Mutter in ein Ferienhaus und die Umwandlung des von der Familie über Jahrzehnte als Poststelle geführten Anbaus in eine Galerie.