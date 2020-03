Blaulicht : Unbekannte lösen vier Radmuttern

Bitburg Die Polizei sucht Zeiugen die beobachtet haben, wie ein bisher Unbekannter Täter an einem Mercedes in der Nacht von Montag auf Dienstag, 2. auf den 3. März, sämtliche Radmuttern am linken Hinterrad des Kombis, der auf dem Bedaplatz in Bitburg abgestellt war, lösten.



Kurz hinter Bitburg bemerkte der Fahrer auf der B♦257 ungewöhnliche Geräusche, die ihn zum Anhalten bewegten.