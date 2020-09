Verkehr : Gehweg wird gesperrt

Bitburg In der Saarstraße in Bitburg werden ab Montag, 5. Oktober, in Höhe des Anwesens Nr. 50 (Grüne Halle) Arbeiten an der Gasleitung ausgeführt. Aus diesem Grund muss der dortige Gehweg gesperrt und die Fahrbahn geringfügig eingeengt werden.

Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 9. Oktober, erledigt sein.