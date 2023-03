Beratung nicht nur für Senioren Ganz schön „brenn“zlich— Wie man mit Brandgefahren im Alltag umgehen sollte

In einem Notfall ruhig zu bleiben und zu wissen, was zu tun ist, kann Leben retten. So soll für alle nicht polizeilichen Notrufe die 112 gewählt werden. Im Gespräch soll man Ruhe bewahren und sich darauf verlassen, dass der speziell dafür ausgebildete Notfallsanitäter oder Feuerwehrmann am anderen Ende der Leitung einen durch die Unfall-Aufnahme führt.