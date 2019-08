Vortrag : Vortrag über Diabetes Typ zwei

Bitburg (red) Am Donnerstag, 29. August, um 19 Uhr, findet ein Vortrag zu dem Thema Diabetes mellitus Typ zwei im Rahmen des Bitburger Gesundheitsforums in der Aula des St.-Matthias Schulzentrums in Bitburg statt.

Referent des Abends ist Thomas Koch, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin II, Allgemeine Innere Medizin, Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen im Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg.

In seinem Vortrag erläutert Thomas Koch die Ursachen und Risiken eines Diabetes mellitus Typ zwei sowie die Symptome und Komplikationen; er zeigt moderne Therapieverfahren auf und geht auf den Lebensstil bei Diabetes mellitus ein. Im Anschluss an seinen Vortrag steht der Referent gerne für die Fragen des Publikums zur Verfügung.