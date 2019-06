Kommentar : Zweite und letzte Chance nutzen

Die Kräfteverhältnisse im Bitburger Stadtrat haben sich verschoben. SPD, FBL und FDP haben zugelegt – und damit genau die Fraktionen, die Ende Mai für den Umbau des Kasernenblocks zur Kita gestimmt haben.

Dieses Mal also könnte es sein, dass der für Bitburg so wichtige Beschluss denn wenigstens im zweiten Anlauf auch gefasst wird. Sicher mag es viele weitere Ideen geben, wo und wie die Stadt Kita-Plätze schaffen kann: Aber so zügig wie die bereits weit vorangeschrittene Planung für die Alte Kaserne wird sich keine der anderen Möglichkeiten umsetzen lassen. Deshalb sollte der Rat das seit mehr als vier Jahren verfolgte Projekt nun endlich durchziehen. Es wird nicht die letzte Kita sein, die die Stadt baut. Alle anderen Ideen sind für Folgeprojekte auch noch gut. Jetzt gilt es, endlich mal an einer Stelle zu Potte zu kommen.