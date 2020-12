Freizeit : Digitales ergänzt den gedruckten Radreiseführer für die Eifel

Prüm/Hersdorf Rainer Nahrendorf und Heinz-Günter Boßmann legen nach: Seit Adventbeginn ist Band 2 ihres Eifel-Radführers erhältlich.

Warum erscheint ein Radtourenbuch zu Beginn der Wintermonate mitten in der Coronakrise? Der Autor Rainer Nahrendorf findet prompt eine schnelle Antwort: „Die dunkle und kalte Jahreszeit bietet mehr Zeit, sich über Radtouren zu informieren, Berichte zu lesen und Videos anzuschauen. Auf die Leser wartet ein spannendes und lehrreiches Kinovergnügen.“ Gemeinsam mit Heinz-Günter Boßmann hat er nun schon den zweiten Band der gemeinsamen Radtour-Reihe veröffentlicht und findet, dass die Zeit genau richtig sei.

„Die Planung von Radtouren beginnt häufig schon in den Weihnachtstagen“, sagt Nahrendorf. Dafür wolle man den Lesern Vorschläge machen und haben deshalb den Band 2 der schönsten Radtouren der Eifel schon Anfang Dezember 2020 herausgebracht.

„Auch im neuen Jahr 2021 wird die Corona–Epidemie noch unser Leben überschatten und den Fahrradboom weiterrollen lassen“, sagt Nahrendorf. Immer mehr Menschen stärkten durch viel Bewegung in frischer Luft ihr Immunsystem, ist er sich sicher und irrt sich wohl auch nicht.

Der Zweirad-Industrie-Verband rechnet damit, dass allein zwischen Januar und Juni 2020 etwa 3,2 Millionen Fahrräder und E-Bikes verkauft wurden. Das sei hinsichtlich des Absatzes ein Plus von rund 9,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum, erklärt der Verband. Die Mitarbeiter sehen das Fahrrad als Profiteur der Coronakrise und urteilen: Das Radfahren stelle gerade in der Coronakrise einmal mehr seine Vorteile unter Beweis. Radfahren sei infektionssicher und stärke zudem das Herz-Kreislaufsystem. Die Bewegung an der frischen Luft sei außerdem gut für das Immunsystem.