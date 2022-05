Nachruf : Bitburgs Bildhauer Albert Hettinger gestorben

Großer Künstler, bescheidener Mensch: Albert Hettinger bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte in Bitburg. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg (de) Überall gibt es sie in Bitburg, Spuren seines künstlerischen Schaffens, aber er fehlt. Der Bildhauer Albert Hettinge ist am 8. Mai nach schwerer Krankheit im Alter von 59 Jahren gestorben. Im August 2020 hat der Künstler bei der Übergabe einer seiner Skulpturen für die Kreisverwaltung öffentlich gemacht, dass er an einer seltenen Muskelerkrankung leidet.

Hettinger wollte, dass die Menschen wissen, warum er vielleicht ein bisschen anders spricht, ein bisschen anders geht. Er war mutig. Und bescheiden. Die Skulptur mit dem Titel „Innerer Drache“ ist, wie so viele Arbeiten Hettingers, aus einem Basaltfindling gearbeitet. Ein riesiger Stein, der zu schweben scheint – und nun in der Alten Kaserne das Entrée des Gebäudes der Kreisverwaltung ziert.