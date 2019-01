Im Nationalpark Eifel gibt es mehr als 650 Veranstaltungen in diesem Jahr.

(red) Die Verwaltung des Nationalparks in der nordrhein-westfälischen Eifel hat den Veranstaltungskalender für 2019 vorgestellt. Insgesamt 675 Angebote im neuen Jahr machen den Nationalpark Eifel zu einem lohnenswerten Ausflugsziel – egal ob Groß oder Klein, ob mit oder ohne Behinderung. Der 84-seitige Veranstaltungskalender im Jackentaschen-Format ist kostenfrei in allen Nationalpark-Toren und -Infopunkten sowie im Besucherzentrum Vogelsang erhältlich. Auch in diesem Jahr finden an fast jedem Tag der Woche die über den Nationalpark und auf verschiedene Schwierigkeitsgrade verteilten Rangertouren statt – kostenfrei und ohne Anmeldung.

Speziell für Kinder, Jugendliche und Familien eignen sich regelmäßig stattfindende Familientage, Wildniscamps in den Sommerferien sowie buchbare Tagesprogramme und Erlebniswanderungen für Schulklassen, Kindergärten und andere Jugendgruppen. Zusätzlich schmücken außergewöhnliche Wanderungen die Angebotspalette des Nationalparks: Die Narzissenwanderungen im April zeigen, wie sich das Perlbachtal in ein gelbes Blütenmeer verwandelt. Der Eifeler Sonntagsausflug am Sonntag, 28. April, bietet ein großes Frühlingsfest mit abwechslungsreichem Programm. Am Pfingstwochenende (8. und 9. Juni) feiert der Nationalpark Eifel den „Europäischen Tag der Parke“ 2019 zusammen mit dem Ginsterblütenfest in Dreiborn. Wer es ruhiger mag, kommt am 27. Juli beim Shinrin-Yoku (Waldbaden) oder am 14. September bei einer Yoga-Wanderung auf seine Kosten. Das ganze Jahr über bietet die barrierefreie Nationalpark-Ausstellung „Wildnis(t)räume“ Sonderführungen zu verschiedensten Themen an. Dabei erfahren Besucher zum Beispiel Spannendes über die Tiere im Nationalpark Eifel, den Lebensraum Wasser oder über die Auswirkungen des Klimawandels. Zu Ostern kann man in der Erlebnisausstellung Ostereier suchen und eine exklusive Rangertour gewinnen. Alle Termine sind auch im Internet unter www.nationalpark-eifel.de/veranstaltungen zu finden.