Bildung : Eltern fordern klare Vorgaben für Schulunterricht

Ab wann soll an Schulen in den Wechselunterricht übergangen werden? Der Landeselternbeirat fordert klare Vorgaben dafür. Foto: dpa Foto: dpa/Britta Pedersen

Trier Der Landeselternbeirat will vom Land Klarheit, ab wann an Schulen in Wechselunterricht übergegangen werden soll. Des Weiteren fordert das Gremium eine wissenschaftliche Untersuchung über das Infektionsrisiko an Schulen.

Der Landeselternbeirat fordert vom Land klare Kriterien, ab denen an den weiterführenden Schulen statt Präsenzunterricht in den Wechselunterricht übergegangen werden soll. Diese Kriterien müssten sich an den Erkrankungszahlen orientieren, heißt es in einer Mitteilung des Beirats.

Für schwächere Schüler und solche, die zu Hause nicht betreut werden könnten, müsse sichergestellt werden, dass diese in der Schule nicht nur betreut sondern auch gefördert würden. Außerdem müsse diese Betreuung auch für die Schüler gewährleistet sein, die kein digitales Endgerät oder Internetempfang hätten.