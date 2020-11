Tests ergeben weitere 37 Corona-Infektionen : Aufnahmeeinrichtung in Hermeskeil komplett unter Quarantäne gestellt

Aufnahmeeinrichtung in Hermeskeil komplett unter Quarantäne gestellt

Wegen eines größeren Corona-Ausbruchs steht die Afa in Hermeskeil seit Montag komplett unter Quarantäne. Foto: TV/Marion Maier

Trier/Hermeskeil Die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil mit derzeit etwa 700 Bewohnern steht komplett unter Quarantäne. Denn Testungen der vergangenen Tage haben einen weiteren Anstieg der Corona-Fälle auf 59 nachgewiesen.

In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) Hermeskeil sind aktuell 59 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt sei daher die gesamte Einrichtung in der ehemaligen Hochwaldkaserne unter Quarantäne gestellt worden, teilt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier am Montagnachmittag mit.