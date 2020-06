Kino : Knapp 100 Traktoren rollen ins Trierer Autokino

Trier Rund 100 Traktoren sind am Mittwochabend in den Trierer Messepark gerollt. Die Fahrer konnten sich dort im Autokino beim Film „Werner - Beinhart!“ vergnügen.

Aus der ganzen Region Trier und darüber hinaus rollten knapp 100 Traktoren in den Messepark. Dabei waren Landwirte, die noch kurz vorher mit der Heuernte beschäftigt waren, aber auch Winzer und Hobby-Traktorfahrer. Gemeinsam hatten sie im Vorfeld für einen Film abgestimmt, die meisten Stimmen bekam am Ende "Werner- Beinhart! " - eine Komödie von 1990.

Unter Beachtung der Hygieneregeln schauten sich so mehr als 200 Zuschauer, darunter ganze Familien, auf ihren Fahrzeugen den anderthalb Stunden dauernden Film im Messepark an. Die Resonanz an dieser einmaligen Aktion war beim Veranstalter und den Traktorfahrern durchweg positiv.