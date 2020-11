Dorfbegleiterin für zwei Hochwaldorte : Als treibende Kraft im Dorf „Gold wert“

Info

In Neuhütten und Züsch startete im September 2017, zwei Jahre nach der Gründung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald, das Pilotprojekt des Kreises Trier-Saarburg mit bisher zwei weiteren Dorfbegleiterinnen in Gusenburg und Zemmer. Ihre Aufgaben: Ehrenamtliche entlasten, Ideen entwickeln und das Miteinander stärken. Für ihren Aufwand entschädigt werden sie auf 450-Euro-Basis, diese Kosten teilen sich Züsch und Neuhütten. In den ersten drei Jahren wird der Einsatz der Dorfbegleiterin gefördert mit monatlich 300 Euro der Kreisstiftung „Zukunft in Trier-Saarburg“. Andere Dörfer wie beispielsweise Mannebach und Kastel-Staadt setzen auf den Dorfbegleitern ähnliche Unterstützer, die Prozesse im Ort begleiten und bei der Umsetzung von Projekten helfen.