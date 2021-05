Kultur : Livemusik und Wein nach langer Durststrecke

Musik (Frank Rohles auf der Bühne mit Sohn Marc) und Wein (hier stellvertretend für sechs Winzer, Felix Weber aus Wiltingen) mit glücklichen Gästen gab es live am Freitag und Samstag in Saarburg. Foto: Dirk Tenbrock

Saarburg Für das erste Konzertwochenende des Jahres hat sich der Veranstalter etwas Besonderes einfallen lassen.

Ausschließlich glück­liche Gesichter, wohin man am Wochenende auch schaut, an der alten Kaserne in Saarburg: energetische Musiker, ein begeistertes Publikum, strahlende Winzer und ein heilfroher Veranstalter Christof Kramp von der Agentur StationK. Alle zusammen verbrachten nach Monaten der pandemiebedingten Einschränkungen zwei Abende unter dem Motto „Musik.Wein.Live!“

Dabei gibt es am Freitag- und am Samstagabend auf dem alten Schießstand der ehemaligen französischen Kaserne Livemusik mit Fanatic Five aus Irsch und Frank & Marc Rohles. Dazu eine fliegende Weinprobe mit sechs Winzern aus der Region und kleine Speisen.

Musikprofi Frank Rohles wundert sich zwar, dass in Nordrhein-Westfalen schon wieder 500 Besucher bei Open-Air-Konzerten zugelassen sind, in Rheinland-Pfalz aber nur 100, dennoch ist er sehr froh, dass er „wieder seinem Beruf nachgehen kann“. Mit Sohn Marc am Piano zwar nur in kleiner Besetzung, anstatt mit der großen Queen-Tribute-Band, aber der Funke zum Publikum springt trotzdem über. Winzer Armin Appel aus Saarburg hat die „Resonanz der Kunden vermisst, endlich kann ich meinen neuen Jahrgang präsentieren“.