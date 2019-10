Bildung : Gymnasium Saarburg lädt zum Tag der offenen Tür ein

Saarburg Das Gymnasium Saarburg veranstaltet am Samstag, 26. Oktober, von 8.30 bis 12.30 Uhr einen Tag der offenen Tür. Insbesondere den derzeitigen Viertklässlern, die im nächsten Jahr eine weiterführende Schule besuchen werden, und ihren Eltern, aber auch allen anderen Interessierten soll die Gelegenheit gegeben werden, das Gymnasium kennenzulernen und sich über das Angebot an Fremdsprachen und Naturwissenschaften, über Arbeitsgemeinschaften, Projekte und vieles mehr zu informieren.

Der Schulleiter begrüßt um 8.30 Uhr die Gäste in der Aula. Anschließend wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Den Eltern werden in kurzen Präsentationen Informationen zum Bildungsgang am Gymnasium, zu den Eingangsvoraussetzungen, zur Fremdsprachenwahl und zum Ganztagsangebot vermittelt. Schulleitung und Lehrkräfte beantworten dabei gerne Fragen. Gleichzeitig besteht für die Grundschulkinder die Möglichkeit, bei Projekten mitzumachen und in einigen Fächern in den Unterricht am Gymnasium hineinzuschnuppern. Sie werden dabei von älteren Schülerinnen und Schülern als Paten begleitet. Für die jüngeren Geschwisterkinder wird eine Betreuung angeboten. Vorstellungen von Schulorchester, Schulchor und Schulband sowie der AG Theater runden das Programm ab.