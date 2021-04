Bauen : Kirf will doppelt wachsen

Kirf Die Gaugemeinde hat gleich zwei Neubaugebiete am Start. Jetzt beginnt die Planung.

Viel Eigenleistung will die Ortsgemeinde in den Brunnen in der Kirchstraße, der durch eine natürliche Quelle gespeist wird, und sein Umfeld stecken. Sogar die Planung wird selbst gemacht. Der Ortsgemeinderat wird die endgültige Gestaltung beschließen und den Brunnen in einen sehenswerten Ruhepol in der Dorfmitte verwandeln.

Was Ortsbürgermeister Reinhold Anton besonders freut: „Es sind vor allem einheimische, junge Familien, die mich nach Baugrundstücken fragen.“ Jetzt hat der Ortsgemeinderat die Planung vergeben, und zwar an das saarländische Büro Paulus & Partner aus Wadern und Perl. Das kostet im Fall des Kirfer Gebietes 8496 Euro und in Meurich 10 245 Euro, weil es ein wenig größer ist. Gleichzeitig geht der Auftrag an das Büro Geoplan in Trier, mit topografischen Geländeaufnahmen die Höhenunterschiede der beiden Hanglagen exakt zu bestimmen, damit bei der Planung auch alles glatt läuft. Das kostet in Kirf 1350 Euro und in 1480 Euro.