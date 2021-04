Serie „Landmarken“, Teil 1 : Ein stummer Zeuge des Unrechts aus Sandstein

Kasel Neue Serie „Landmarken“: Bei Kasel im Ruwertal erinnert das alte Hexenkreuz an ein grausames Kapitel in Europas Geschichte.

Nordwestlich von Kasel (Landkreis Trier-Saarburg) steht nahe der L 149 eine kleine Kapelle – und davor ein Sandsteinkreuz. Mit gerade einmal 1,60 Metern Höhe zählt es keineswegs zu den Giganten, und auch die schlichte Optik heischt nicht nach Aufmerksamkeit. Doch, wie so häufig im Leben, lohnt ein zweiter Blick. Denn auf dem Sockel ist die Jahreszahl 1663 zu lesen, und unter einer Darstellung des gekreuzigten Jesus züngeln Flammen empor. Beides verweist auf ein dunkles Kapitel der Geschichte, das diesem Steindenkmal seinen Namen gab: Hexenkreuz.

Doch von Trier ging auch ein Impuls aus, der das Ende dieses Unrechts einläutete. Denn in der Moselstadt verbrachte der Jesuitenpater Friedrich Spee von Langenfeld (1591 – 1635) seine letzten Lebensjahre, nachdem er 1631 seine Schrift „Cautio Criminalis“ veröffentlicht hatte. Darin belegte der an­erkannte Theologe unter anderem, dass ein unter Folter erzwungenes Geständnis nicht der Wahr­heits­findung dient. Das Werk erschien zunächst anonym, wurde aber im Jesuiten­orden rasch mit Spee in Verbindung gebracht und gewann einflussreiche Anhänger. Damit begann die vermeintliche Rechtsgrundlage des Hexenwahns zu bröckeln.

Wenige Jahrzehnte später, nach dem Ende der Schauprozesse, soll in Kasel das Hexenkreuz errichtet worden sein. Aus Prozessakten geht hervor, dass 19 „Hexer“ und „Hexen“ zwischen 1580 und 1630 in dem Ort an der Ruwer verbrannt wurden. Die genauen Umstände zum Aufstellen des Kreuzes sind hingegen nicht schriftlich belegt. Der Überlieferung nach diente es 1663 als Grabstein und Bitt-Symbol für das Seelenheil der unschuldig Hingerichteten.