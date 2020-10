Pandemie : Kita in Wincheringen wegen Corona-Fall geschlossen

Wincheringen Die Kita in Wincheringen wurde für den heutigen Freitag kurzfristig geschlossen. Wie Ortsbürgermeister Elmar Schömann auf TV-Anfrage erläutert, sei am frühen Donnerstagabend bekannt geworden, dass eine der Bediensteten positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.

Da sich die Frau in den vergangenen Tagen an beiden Standorten der Kita (im Kulturhaus und am Europaplatz) aufgehalten habe, seien in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Trier-Saarburg beide Standorte geschlossen worden. Davon sind 120 Kinder betroffen. In der Einrichtung arbeiten inklusive Küchenpersonal 35 Menschen. Die Eltern sind laut Schömann noch am Donnerstag umgehend informiert worden. Die Gemeinde habe alle Kontaktdaten weitergegeben. Nun würden wohl Tests erfolgen. Zur Frage, wann die Kita wieder öffnet, kann der Ortsbürgermeister noch keine Auskunft geben.