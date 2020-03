Verkehr : Lastwagen verliert Reifen – Stau auf B 51 bei Konz

Konz/Trier Ein Lastwagen hat am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr einen Reifen auf der B 51 zwischen Konz und Trier verloren. Laut Polizei ist das Fahrzeug liegen geblieben. Deshalb bildete sich schnell ein Rückstau, der zeitweise bis zur Abfahrt nach Karthaus reichte.

Der Laster habe vor Ort provisorisch repariert werden könne, hieß es auf Anfrage bei der Polizeiwache in Konz. Das Fahrzeug sei so bis zum Estricher Hof gekommen. Der Stau habe sich in der Folge schnell aufgelöst, erklärt die Polizei weiter. Gegen 15.40 Uhr sei die Straße wieder frei gewesen.