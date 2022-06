Kultur : Letzter Auftritt der Theaterwerkstatt im Freilichtmuseum

Die Konzer Theaterwerkstatt hat ein neues Stück vorbereitet und schon zweimal aufgeführt. Was die Besucher am Mittwoch auf der Waldbühne im Freilichtmuseum Roscheider Hof erwartet.

(red) „Halbpension mit Leiche“ heißt das Stück, das die Theaterwerkstatt Konz in den vergangenen Tagen zweimal auf der Waldbühne des Freilichtmuseums Roscheider Hof gezeigt hat. In dem Stück stürzen sich fünf Mörder in das Abenteuer eines gemeinsamen Projekts, um sich gegenseitig vor Rückfällen zu schützen. Angeführt von der ehemaligen Bardame Pretty eröffnen sie eine Pension, in der sie ihre jeweiligen Talente einbringen wollen. Der cholerische Horst, die versponnene Jayashree, der putzwütige Ingolf und das tüddelige Tantchen sind mit Eifer bei der Sache und hoffen, vom Prüfer des Hotelverbandes fünf Sterne zu bekommen. Doch dann checkt als erster Gast ausgerechnet die Psychologin der Selbsthilfegruppe ein. Als dann auch noch der Hotelprüfer auf den Plan tritt, nimmt das Schicksal seinen Lauf.

Der Eintritt kostet fünf Euro. Karten im Vorverkauf gibt es in der Buchhandlung Kolibri, in der Stadtbibliothek Konz und im Freilichtmuseum. Am Mittwoch, 15. Juni, um 19 Uhr steht die finale Aufführung des Stücks an. Die Abendkasse an der Waldbühne öffnet um 18. Uhr.