Dorfentwicklung : Neuer Norma und schönere Aussicht

Die Ortsgemeinde freut sich auf den neuen Traktor, der in der zweiten Oktoberhälfte geliefert wird. „Der alte Traktor ist 26 Jahre alt und häufig kaputt“, begründet Ortsbürgermeister Alois Zehren die 100 000 Euro- Investition. In dieser Summe enthalten sind allerdings die Zusatzgeräte, die die beiden Gemeindearbeiter in allen vier Jahreszeiten brauchen, um in Freudenburg Schnee räumen zu können oder das kommunale Grün zu pflegen.