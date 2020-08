Sachbeschädigung : Auto in Saarburg mutwillig zerkratzt: Polizei bittet um Hinweise

Foto: TV/Klaus Kimmling

Saarburg Ein Unbekannter hat laut Polizei am Montag, 10. August, gegen 21.35 Uhr in der Kahrener Straße in Saarburg mutwillig einen PKW VW Golf beschädigt. Er habe mit einem Gegenstand die Fahrerseite des VW Golf zerkratzt und teilweise Eindellungen verursacht.

Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 1500 Euro.

Bei dem männlichen Tatverdächtigen soll es sich um einen Jugendlichen mit sehr schlanker Statur handeln. Er soll 1,70 Meter groß sein und einen grauen Kapuzenpullover getragen haben.

Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige laut Polizei in Richtung Sarrebourg-Straße.