Parteien : Grüne im Kreis wechseln Spitze

Saarburg/TRier Safak Karacam, Sprecher des Kreisverbands Trier-Saarburg, ist zurückgetreten. In Saarburg mischt Stephanie Nabinger wieder im Vorstand mit.

Die Grünen im Kreisverband Trier-Saarburg dürfen mal wieder wählen. Am Samstag, 7. Dezember, bestimmen sie bei der Mitgliederversammlung in Zerf, wer neuer gleichberechtigter Sprecher wird neben Martina Wehrheim aus Konz. Der Grund: Safak Karacam , ebenfalls aus Konz, hatte das Amt des männlichen Parts an der Spitze im Oktober niedergelegt.

Als Gründe für diesen Schritt gibt er in erster Linie die zeitliche Belastung durch seine Arbeit in den Räten der Stadt und der Verbandsgemeinde Konz sowie im Kreistag an. Karacam räumt aber auch ein, dass es Meinungsverschiedenheiten innerhalb des geschäftsführenden Kreisvorstands gab. Das Kuriose: Karacam ist damit zum zweiten Mal in diesem Jahr zurückgetreten. Beim ersten Mal im Januar hatte er laut eigenen Angaben aufgehört, weil es ihm und anderen nicht gelungen war, junge Kandidaten für die Kreistagsliste zu finden. Wieder kandidiert habe er dann, weil ihn viele Mitglieder dazu ermuntert hätten.