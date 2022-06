Schwimmen in Hermeskeil : Blaues Wasser macht viel Arbeit: Wie der Hermeskeiler Schwimmmeister sein Bad sauber hält

Hermeskeil Was die Filteranlagen aus den Becken des Hermeskeiler Freibads heraussieben, kann bei Hochbetrieb ganz schön eklig sein. Trotzdem können sich Badegäste ab Samstag auf sauberes und 24 Grad warmes Wasser verlassen. Schwimmmeister Patrick Duroux hat dem TV einen Blick hinter die Kulissen des Freibads gewährt.

Dann geht es ans Heizen: 24 Grad Celsius Wassertemperatur sollen es in allen Becken werden. Bis die Heizanlage das erreicht hat, dauert es knapp eine Woche. „Bei kalten Nächten wie in den vergangenen Wochen, dauert es natürlich länger“, sagt Duroux. Auch hier kommt der Edelstahl zu Hilfe: An sonnigen Tagen heizt der sich schnell auf. So kann sich das Wasser in den Becken schneller erwärmen. Sogar so sehr, dass im Hochsommer die Heizung komplett ausgestellt werden kann. Geheizt wird nicht mit Gas oder Strom, sondern laut Verbandsgemeinde Hermeskeil mit einem Nahwärme-Mix aus Biogas und Holzhackschnitzel. Bis jetzt hätten die hohe Energiekosten sich nicht auf den Betrieb des Hermeskeiler Freibads ausgewirkt, bestätigt Carolin Becker von der Verwaltung.

Dafür, dass täglich sauberes Wasser in den Becken im Sonnenlicht glitzern kann, auch wenn hunderte Badegäste darin planschen und schwimmen, sorgt eine große Filteranlage unterhalb des Schwimmbereichs. Nichtschwimmerbecken und Planschbecken (508.000 Liter Wasser) sind an dieselbe Filteranlage angeschlossen. Auch die insgesamt 1,2 Millionen Liter Wasser aus dem Schwimmer- und Sprungbecken werden von derselben Anlage gereinigt. Vorfilter halten größere Teile wie Blätter auf. Eine ausgeklügelte Filteranlage kümmert sich um alles, was der Vorfilter durchgelassen hat: Fast drei Quadratmeter große Filterplatten, beschichtet mit Kieselgur sieben auch kleinste Partikel aus dem Schwimmwasser heraus. Für das Planschbecken und das Nichtschwimmerbecken sind 39 Filtermatten im Einsatz, für das Schwimmer- und Springerbecken 17. Die Anlagen sind so effektiv, dass sie das gesamte Wasser mehrmals pro Tag komplett reinigen. Was an den Filterplatten hängen bleibt, schwimmt in den Filterbecken oben: Haare, Pollen, Flusen, kleine Fliegen. Wenn die Sonne scheint, schwimmt vor allem eins oben: Sonnencreme. „Im Sommer gehen viele Badegäste mit Sonnencreme ins Schwimmbad“, sagt Duroux. „Die ist natürlich fettig. Bei Hochbetrieb sehen wir schon mal eine dicke Schicht Sonnencreme im Filterbecken schwimmen. Das wird alles abgeleitet in den Kanal.“ Was zurück bleibt ist sauberes Wasser. „Sauberer geht es nicht“, versichert Duroux. Außerdem: Eine automatisierte Desinfektionsanlage stellt sicher, dass regelmäßig Chlor in die Becken geleitet wird, um Keime und Krankheitserreger schnell abzutöten. Chlorgehalt, und pH-Wert des Wassers werden laufend überprüft und bei Bedarf angepasst. Natürlich geht auch der Schwimmmeister selbst in seinen Becken schwimmen.