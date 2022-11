Einkaufen : Sonntags in Saarburg: Einkaufen im Duft von Glühwein, Torf und Teer

Sonntags in Saarburg: Einkaufen im Duft von Glühwein, Torf und Teer

Voll, aber nicht überfüllt ist die Innenstadt am Nussknacker-Sonntag in Saarburg. Foto: DT

Saarburg Bei kühlem, trockenen Wetter bummelten tausende Besucher am Nussknacker-Sonntag durch die Saarburger Innenstadt.

„Es ist voll, aber schön entspannt“, sagt Conny aus Wasserliesch. Sie hat sich mit Freunden in der Sparkassenkurve getroffen, um mit dem ersten Glühwein des Jahres anzustoßen. Den gibt es bei Christof Kramp, einem der Organisatoren des Saarburger Gewerbeverbandes (SGV), der mit seiner Agentur einige Essens- und Getränkestände betreibt.

Am vierten und letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres ist, wie immer zu solchen Gelegenheiten, die Graf-Siegfried-Straße zwischen Burg und Rathaus für den Verkehr gesperrt, knapp 20 Marktstände mit Leckereien, Hochprozentigem und Kunsthandwerk säumen die Einkaufsmeile. Honig vom Imker, Käse vom Altfuchshof, Spirituosen aus der Region, Geschenkartikel und belgische Schokolade werden probiert und gekauft. Warme Waffeln und heiße Bratwürste sind der Renner in der gastronomischen Zone an der Sparkasse. Dazu gibt es Bier, Saar-Wein und eben den Glühwein.