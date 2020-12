Kommunalpolitik : VG-Werke halten Wassergebühren stabil

Konz Der Werksausschuss der Verbandsgemeinde Konz hat sich mit dem Jahresabschluss 2019 der VG-Werke beschäftig. Dabei ging es um die vier Bereiche Wasser, Abwasser, Schwimmbad und Energie.

Der Ertrag aus der Stromerzeugung – da sind in erster Linie die zahlreichen Photovoltaik-Anlagen in der Stadt Konz zu nennen - blieb stabil. Man rechnet ab 2024 mit Überschüssen bei der Stromgewinnung. Die bis dahin aufgelaufenen Verluste aus den Abschreibungen auf die Investitionen in die Solaranlagen können dann ausgeglichen werden. Später fließen dann sogar Erträge in die Kasse der VG Konz.