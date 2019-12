Advent : Weihnachtsmarkt mit Glühweinparty

Wiltingen Einer der letzten Weihnachtsmärkte in der Region findet am vierten Adventswochenende auf dem Dorfplatz in Wiltingen statt.

Am Samstag, 21. Dezember, steigt von 17 bis 22 Uhr die Glühweinparty mit Glühwein, Glühviez und Partymusik.