Trassem : Bäume werden verkauft, Markt fällt aus

Trassem Alle Jahre wieder bietet der Weihnachtsbaumverkauf in Trassem die Möglichkeit, einen passenden Weihnachtsbaum für die Festtage zu finden. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie wird diese Tradition -jedoch unter der 2G-Regel- gewahrt. Es dürfen nur geimpfte, genesene oder diesen gleich gestellte Personen anwesend sein.

Am Freitag, 17. Dezember, startet ab 9 Uhr der Weihnachtsbaumverkauf auf dem Waldparkplatz am Walderlebniszentrum. Ganztägig werden Nordmannstannen zu handelsüblichen Preisen angeboten. Der Verkauf wird am 18. Dezember 1 fortgesetzt (solange Vorrat reicht).