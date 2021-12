Weihnachten : Wald-Weihnachtsmarkt in Trassem fällt aus

Trassem Die für den 12. Dezember geplante vorweihnachtliche Winterwanderung mit Weihnachtsbaumsuche für Familien fällt ebenso wie der Weihnachtsmarkt am Wald­erlebniszentrum aus. Aber es gibt auch eine gute Nachricht.

Alle Jahre wieder bietet der Weihnachtsbaumverkauf in Trassem die Möglichkeit, einen passenden Weihnachtsbaum für die Festtage zu finden. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie wird diese Tradition -jedoch unter der 2G-Regel- gewahrt. Es dürfen nur geimpfte, genesene oder diesen gleich gestellte Personen anwesend sein. Am Freitag, 17. Dezember, startet ab 9 Uhr der Weihnachtsbaumverkauf auf dem Waldparkplatz am Walderlebniszentrum. Ganztägig werden Nordmannstannen zu handelsüblichen Preisen angeboten. Der Verkauf wird am 18. Dezember fortgesetzt (solange Vorrat reicht).